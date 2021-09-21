Москва, 21 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Визит в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана действительно готовится, сообщает 21 сентября Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Напомним, ранее канцелярия турецкого президента сообщила журналистам, что Эрдоган 29 сентября посетит Россию с рабочим визитом и встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что 20 сентября в Москве прошли переговоры министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и российским министром энергетики Николаем Шульгиновым.