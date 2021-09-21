Рязань, 21 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Выборы, проводившиеся на территории Рязанской области 17 — 19 сентября признаны состоявшимися. В избирком поступило 58 жалоб, семь из которых были удовлетворены, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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Заявители в основном жаловались на местоположение урн для голосования, которые, по их мнению, находились вне зоны видимости. Среди заявлений и обращение на некорректное поведение некоторых председателей участковых комиссий. В целом. За три дня голосования рязанский избирком рассмотрел 58 жалоб, из них семь частично подтвердились и были удовлетворены. На результаты выборов и на их легитимность ни одно из обращений не повлияло, подчеркнули в облизбиркоме.

За ходом выборов следили более трёх тысяч наблюдателей.