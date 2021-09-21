Афины , 21 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса теперь стала «пандемией для непривитых», заявил греческий министр государства Акис Скертос в интервью радиостанции «Реал FM» 21 сентября. Министр отметил, что это особенно актуально для лиц старше 60 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

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«Девять из десяти смертей от коронавируса приходится на людей старше 60 лет. Восемь из десяти поступающих в отделения интенсивной терапии — это люди старше 60 лет. Девять из десяти человек старше 60 лет, которые были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, к сожалению, не вакцинированы», — отметил он.

Это означает, что «у нас пандемия для непривитых, и именно на этом мы должны сосредоточить наши усилия, чтобы убедить тех, кто все еще думает о [вакцинации], кто боится и колеблется… Мы должны выйти на микроуровень и задействовать все наши ресурсы на уровне ученых, социальных сетей, на уровне людей, обладающих влиянием и авторитетом», — сказал министр.

Хотя правительство поощряет вакцинацию детей, добавил он, усилия должны быть сосредоточены на вакцинации тех, кому за 60, кто подвергается наибольшему риску. Министр сказал, что нынешний уровень вакцинации, при котором 67% греков получили по крайней мере одну дозу, был высоким по сравнению с первоначальными целевыми показателями, но они изменились после появления штамма Дельта, который требовал более высокого уровня иммунитета, чтобы остановить передачу.

«У нас примерно 7,5 миллиона граждан, которые обладают естественным или искусственным иммунитетом, а это означает, что три из четырех греков защищены от коронавируса», — добавил он и подчеркнул, что локдауны теперь «исключаются как вариант» и что Греция вступила в новую фазу пандемии, «в которой мы живем с вирусом».