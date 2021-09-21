Краснодар, 21 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Сильные дожди привели к подтоплениям в Краснодаре и Новороссийске 21 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на органы власти.

Sochi.ru Ливень

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Так, по данным регионального оперативного штаба, в Новороссийске из-за сильных дождей подтоплена территория рядом со школой №3. В здание школы вода не зашла, дети проходят в обход подтопленной территории. Как пояснили в оперштабе, система ливнеотведения на этом участке очищена и работает исправно, но не смогла справиться с большим потоком воды. Сильный дождь обрушился и на столицу Краснодарского края — в городе уже подтоплено несколько улиц, ведется откачка воды. Всего в городе дежурят 24 единицы спецтехники. В частности, спасатели и специалисты МУП «КТТУ» направлены в район путепровода по ул. Переходной для ликвидации возможных подтоплений. В случае подтопления дороги по ул. Переходной там будут дежурить два экипажа ГИБДД — для перекрытия движения со стороны ул. им. Вишняковой и ул. Новороссийской. Непогода накрыла и Сочи — жители в соцсетях сообщают о залповом ливне в городе.

На территории Краснодарского края 21−22 сентября действует штормовое предупреждение — прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, образованием смерчей над морем.