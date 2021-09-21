Псков, 21 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Псковской области подвели окончательные итоги выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов новых созывов, сообщает официальный канал региона в Telegram. Безусловным лидером выборов на Псковщине стала «Единая Россия».

Герб Псковской области

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На выборах в Госдуму по Псковскому одномандатному избирательному округу №148 относительное большинство голосов (38,68%) набрал кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский, уже представлявший область в прежнем созыве парламента. Набранных им голосов вполне хватило для победы в округе. Явка составила 44,2%

По единому избирательному округу в Госдуму пятипроцентный барьер в Псковской области преодолели пять политических партий: «Единая Россия» (40,07%), КПРФ (21,52%), «Справедливая Россия — За правду» (9,05%), ЛДПР (8,64%), «Новые люди» (6,23%). Явка составила 44,81%.

На выборах в Псковское областное Собрание депутатов пятипроцентный барьер преодолели шесть политических партий: «Единая Россия» (39,61%), КПРФ (20,74%), «Справедливая Россия — За правду» (9,09%), ЛДПР (8,90%), «Новые люди» (6,22%), «Яблоко» (6,20%). Явка составила 43,71%.

Во всех 13-ти одномандатных округах на выборах в Псковское областное Собрание депутатов побеждают кандидаты от партии «Единая Россия».

По данным областной пресс-службы, в проходивших в эти же дни выборах главы Куньинского района приняло участие более 56% зарегистрированных избирателей. Победил кандидат Олег Лебедев, за него отдали свой голос 2,5 тыс. человек (68,25%).На выборах Главы Новосокольнического района большинство голосов получил кандидат Виталий Соловьев. Его поддержали более 2,4 тыс. жителей муниципалитета, или 48,91%. В выборах участвовали свыше 45% граждан.