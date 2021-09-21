Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в подделке COVID-документов — результатов тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 21 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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Предположительно, злоумышленник через аккаунты в социальных сетях организовал фиктивное тестирование на COVID-19 и продажу липовых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Стоимость тестирования составляла 2 450 рублей, при этом граждане получали один и тот же QR-код. Сертификат о прививках был оценён в 12 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подделке документов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.