Киев, 21 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины сейчас наблюдается «сложная производственная ситуация» в связи с «некомандными действиями» главы парламента, одного из лидеров партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

Rada.gov.ua Дмитрий Разумков

Об этом заявил глава партии «СН» Александр Корниенко на брифинге 21 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корниенко отметил, что в «Слуге народа» не понимают большую часть действий Разумкова за последние несколько дней. Политик дал понять, что может быть инициирован вопрос отставки спикера Рады, но сначала это решение должно быть рассмотрено на заседании фракции «СН».

Напомним, что отношения Разумкова и других лидеров «Слуги народа» резко обострились из-за рассмотрения во втором чтении законопроекта об олигархах. В частности, спикер направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении в Раде, что не поддержали в партии Зеленского.

Также глава парламента считает, что олигархический законопроект включили в повестку дня с нарушением регламента. Накануне Разумков заявил, что сейчас в Верховной раде Украины сложилась «немного странная ситуация».