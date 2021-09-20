Киев, , 12:41 — REGNUM В Верховной раде Украины сложилась «немного странная ситуация», заявил на заседании согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков.

Верховная рада Украины

По его словам, все фракции Верховной Рады одновременно оказались не согласны с повесткой дня для парламента на нынешнюю неделю. По словам Разумкова, все предложения от фракций, которые поступили сегодня, не соответствуют нормам регламента — выдвигать их необходимо было заранее.

«Такая ситуация в парламенте возникает достаточно редко… Если мы говорим о том, что нас не устраивает тот формат, который есть — со следующей недели мы будем собирать, как и предусмотрено, все предложения от всех фракций, садиться, обсуждать, по каждому из них голосовать и принимать соответствующие решения», — сказал спикер.

Известно, что парламентская фракция «Слуга народа» предлагает включить в повестку дня Верховной рады на этой неделе пакет т.н. «антиолигархических законопроектов». С чем не согласны другие фракции Рады, информации пока нет.

ИА REGNUMнапоминает, что в июле Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении еще в июле. Сейчас документу предстоит второе чтение, хотя во фракции партии Зеленского нет единого мнения по данному вопросу.