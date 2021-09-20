Киев, 20 сентября 2021, 12:41 — REGNUM В Верховной раде Украины сложилась «немного странная ситуация», заявил на заседании согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков.

Верховная рада Украины
Верховная рада Украины

По его словам, все фракции Верховной Рады одновременно оказались не согласны с повесткой дня для парламента на нынешнюю неделю. По словам Разумкова, все предложения от фракций, которые поступили сегодня, не соответствуют нормам регламента — выдвигать их необходимо было заранее.

«Такая ситуация в парламенте возникает достаточно редко… Если мы говорим о том, что нас не устраивает тот формат, который есть — со следующей недели мы будем собирать, как и предусмотрено, все предложения от всех фракций, садиться, обсуждать, по каждому из них голосовать и принимать соответствующие решения», — сказал спикер.

Известно, что парламентская фракция «Слуга народа» предлагает включить в повестку дня Верховной рады на этой неделе пакет т.н. «антиолигархических законопроектов». С чем не согласны другие фракции Рады, информации пока нет.

ИА REGNUMнапоминает, что в июле Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении еще в июле. Сейчас документу предстоит второе чтение, хотя во фракции партии Зеленского нет единого мнения по данному вопросу.