Москва, , 16:21 — REGNUM Трёхстороннее партнёрство AUKUS, созданное США, Австралией и Великобританией в конечном итоге несет для России больше плюсов, чем минусов. Об этом 21 сентября заявил писатель и политик Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, объединение в первую очередь направлено против Китая, а конфронтация КНР и США выгодна для России.

«США надо было отреагировать на Китай, и они в подбрюшье Китая начинают вооружать Австралию. Нам это выгодно. Чем жестче противостояние США и Китая, тем выгоднее нам», — сказал Прилепин.

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