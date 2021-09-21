Москва, 21 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, что пенсионерам следует полагаться на свой капитал в Госдуме расценили как логичное завершение выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Что ж, выборы закончились, и финансовая псевдоэлита вновь показывает свои либерально-буржуазные когти. Оказывается, воровать пенсионные накопления граждан, занижать россиянам зарплаты и выводить капиталы за рубеж — это и есть капитализм, по мнению этих зажравшихся упырей», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

На взгляд парламентария, будет очень по-капиталистически национализировать Центробанк и ликвидировать Пенсионный фонд.

«Деньги — народу! Даже капитализм должен быть национальным и патриотичным!» — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нынешним пенсионерам помогать довольно поздно, необходимо стимулировать граждан к моменту выхода на пенсию полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совфеда по экономической политике.

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