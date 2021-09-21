Стокгольм, 21 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. С 17 сентября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 15. Такие данные 21 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 790 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 146 968 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1986 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 094 601 человек старше 16 лет, вторую — 6 396 156.

По состоянию на 21 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 42 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.