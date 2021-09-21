Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону объявлен конкурс на разработку проекта реставрации дома с ангелами на улице Московской. Стоимость работ оценена в 45 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Марина Каширская ИА REGNUM Ангел

Победитель торгов должен разработать инженерную, геодезическую, археологическую проектную документацию. Проект должен пройти государственную экспертизу.

ИА REGNUM сообщало, что в доме с ангелами появится музей истории Ростова-на-Дону. Открыть его власти намерены в течение трёх-четырёх лет.