Баку, 21 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября направил на имя президента России Владимира Путина письмо в котором выразил соболезнования в связи с трагедий в Перми. Текст письма обнародовало «Азербайджанское государственное информационное агентство».

President.az Ильхам Алиев

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«От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в обращении.

Алиев отметил, что новость о происшедшем 20 сентября в Пермском университете он воспринял с «глубоким прискорбием».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета студент-первокурсник открыл стрельбу по людям. Погибли шесть человек. Были ранены и получили травмы 28 человек.