Куала-Лумпур, 21 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Малайзии насторожилось после получения сообщений о том, что в 2021 году от COVID-19 умерли 67 детей в возрасте до 18 лет, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Минздрав Малайзии выразил обеспокоенность, потому что в 2020 году шесть детей умерли от COVID-19.

Минздрав также нацелен на более широкую программу вакцинации детей в Малайзии.

Власти Малайзии поставили цель, чтобы 60% детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки умер 301 пациент с коронавирусной инфекцией.