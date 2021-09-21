Москва, 21 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. России удалось полностью преодолеть спад в экономике, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 21 сентября в ходе совещания с членами правительства и руководством Центрального банка заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», — сказал глава государства.

Так, индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы — плюс 5,6%. Кроме того, за первое полугодие объём инвестиций в основной капитал вырос на 7,3% по сравнению с показателями 2020 года. В июле выросла занятость населения и составила 72 млн человек, превысив показатели допандемийного 2019 года

При этом российский лидер подчеркнул, что если недавно речь шла о том, что экономика страны «в целом восстановилась», то сегодня, по его словам, «можно уже сказать, что восстановилась».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на меры поддержки граждан и экономики во время пандемии COVID-19 Россией было выделено около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны. Эти средства были направленына сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям, прежде всего с детьми.