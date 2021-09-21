Баку, 21 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммед Казым Саджапур 21 сентября прибудет в Азербайджан с трёхдневным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба посольства Ирана в Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В диппредставительстве отметили, что в ходе визита Саджапура, который также является главой Центра политических и международных исследований, запланировано его участие в трёхсторонней встрече участников аналитических центров Азербайджана, Ирана и Турции. Кроме того, он проведёт встречи с представителями руководства Азербайджана.

Саджапур также примет участие в совместной конференции по теме «Трёхсторонние отношения Азербайджана, Турции и Ирана».

Напомним, 15 сентября стало известно полицией Азербайджана двух иранских водителей из Ирана. Они ехали на грузовых автомобилях по трассе Горис — Капан в Сюникской области Армении. Водителей задержали при въезде на участок, который с 12 сентября контролируют полиция Азербайджана.