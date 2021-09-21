Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Петербурге для больных с ковидом и пневмонией в 14 стационарах развернуто 5313 коек, из них свободны чуть менее 19% от норматива Минздрава, сообщили 21 сентября в городском оперштабе. Сутками ранее эта цифра составляла 21,32%.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в красной зоне

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В настоящее время в коронавирусных стационарах находится на лечении 4361 человек (минус 11 человек к уровню предыдущих суток). Из них в реанимацию помещено 407 пациентов (минус 14), к аппаратам ИВЛ подключено 156 больных (минус 7).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге в настоящее время находятся 20 897 человек, это на 310 человек больше, чем в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет ровно 1 единицу, что соответствует предельному значению, установленному Роспотребнадзором. Сутками ранее он составлял 1,32 ед. Эта цифра показывает, сколько человек, в среднем, заражает один заболевший до момента изоляции дома или в стационаре.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлено 1060 новых случаев инфицирования. Умерли 42 человека.