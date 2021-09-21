Новосибирск, 21 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В центре Новосибирска к Новому году появится новое праздничное освещение. Площадь им. Ленина и Вокзальную магистраль украсят гирляндами. Обновлённое световое оформление было разработано по поручению мэра Анатолия Локтя, заявили в городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Подготовку к предстоящим новогодним праздникам я рассматриваю как один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет зимой 2022−2023 года. В этот же период Новосибирск станет Новогодней столицей России. Профильным департаментам было дано поручение проработать вопросы, касающиеся праздничного оформления города. В частности, комитету по рекламе я поручил рассмотреть возможность обновления праздничного освещения в центре Новосибирска. Гирлянды, которые мы каждый год используем, уже приходят в негодность, их нужно заменить», — прокомментировал Локоть.

На световое оборудование направят 3 млн рублей, которые, как уточнил председатель комитета рекламы и информации мэрии города Олег Хорошунов, изыскали, перераспределив внутренние лимиты.

Отмечается, что также будет обновлена подсветка Театрального сквера.