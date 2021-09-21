Москва, 21 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Одним из важных факторов, способствующих росту прибыли российских банков, является увеличение потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Банк

«В летние месяцы его активизация обусловлена периодом отпусков и подготовкой детей к школе. Также активизации потребительского кредитования способствуют периодические социальные выплаты со стороны государства, за счет которых ряд граждан планируют погашать свои кредитные обязательства, — сказал Марков. — Кроме того, в начале года еще действовало льготное резервирование по кредитам, введенное в 2020 году в связи с пандемией коронавируса».

По его мнению, постепенная отмена льгот по резервированию, а также продолжающееся сокращение реальных доходов населения будут приводить к постепенному снижению доходов банков от кредитования.

«В качестве компенсирующего фактора способен выступить валютный рынок, — сказал Марков. — В случае активного роста курса иностранных валют или их значительного колебания банки могут компенсировать снижение процентных доходов ростом курсовых, что будет увеличивать суммарные доходы банков», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки получили за январь-август 2021 года 1,7 трлн рублей чистой прибыли.