Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на площади Гагарина организовали мемориал в память о погибших в Перми. К стихийному мемориалу горожане несут свечи и цветы.

Rostoveparhia.ru Свечи

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

«Известие о трагедии в вузе с болью отозвалось в сердцах ростовчан. Сегодня в Пермском крае — день траура. И мы разделяем скорбь пермяков», — написал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую открыл 18-летний студент, погибли шесть человек. Около 30 человек получили ранения и травмы.