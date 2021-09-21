Новосибирск, 21 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области от гриппа в 2021 году планируется привить более 1,7 млн человек. Также в регионе продолжается вакцинация от COVID-19 — полный курс вакцинации прошли уже около 680 тысяч человек. От гриппа прививки сделали почти 228 тысяч жителей региона.

Com.ua Грипп

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По официальным данным, на территорию региона уже поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри», вакцина распределена во все медицинские организации, осуществляющие вакцинацию детей и взрослых. Поставки вакцины будут продолжены.

Кроме того, в Новосибирскую область уже поступило более 1 млн доз различных вакцин для профилактики COVID-19. Первым компонентом привиты более 724 тысяч человек, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 680 тысяч человек.