Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Ещё 4,5 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 сентября.

Gov39.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Участниками вакцинации стали 1 млн 531,99 тыс. жителей Ростовской области (+ 4 229 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 422,31 тыс. человек (+ 4 521 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что на Дону от COVID-19 планируется привить 80% взрослого населения — чуть менее 2,8 млн человек. В настоящее время в регионе проходит прививочная кампании против гриппа. Интервал между двумя видами должен составить не менее одного месяца.