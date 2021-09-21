Вильнюс, 21 сентября 2021, 15:35 — REGNUM Белорусские власти изыскивают и открывают новые пути нелегальной миграции на территорию Европейского союза. Об этом 21 сентября заявила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
«Сегодня мы видим, что Белоруссия очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего, пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта», — приводит ее слова портал Delfi.
Кроме того, Билотайте рассказала, что возглавляемое ею ведомство также видит пути для мигрантов, которые позволяют им прибыть и в аэропорт Минска, и в другие аэропорты.
При этом глава литовского МВД указала, что, как она считает, все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что Белоруссия пытается дальше оказывать давление на Литву и другие страны ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Варшаве состоялись польско-литовские межправительственные консультации под председательством премьер-министров Польши и Литвы.