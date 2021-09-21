Вильнюс, 21 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Белорусские власти изыскивают и открывают новые пути нелегальной миграции на территорию Европейского союза. Об этом 21 сентября заявила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Литвы

«Сегодня мы видим, что Белоруссия очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего, пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта», — приводит ее слова портал Delfi.

Кроме того, Билотайте рассказала, что возглавляемое ею ведомство также видит пути для мигрантов, которые позволяют им прибыть и в аэропорт Минска, и в другие аэропорты.

При этом глава литовского МВД указала, что, как она считает, все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что Белоруссия пытается дальше оказывать давление на Литву и другие страны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Варшаве состоялись польско-литовские межправительственные консультации под председательством премьер-министров Польши и Литвы.