Тбилиси, 21 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Заключённые в тюрьмах Грузии с 27 сентября будут иметь право на свидание с родственниками только после того, как пройдут курс вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Специальной пенитенциарной службы.

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По данным ведомства, к этой мере было решено прибегнуть в связи с рекомендациями Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии. Сообщается, что в настоящее время 80% заключенных привиты хотя бы одной дозой вакцины, 65% прошли полный курс вакцинации.

«На данный момент в карантинной зоне возле Тбилисской общественной больницы и Хонской психиатрической больницы находится всего 50 инфицированных осужденных, что составляет всего 0,5% от общего числа заключенных», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что среди персонала тюрем хотя бы одной дозой привиты 92%, из которых 77% получили две дозы прививки.

Стоит отметить, что ранее в минздраве Грузии сообщили о планах привить от COVID-19 к концу текущего года 60% взрослого населения. С 15 марта полный курс вакцинации прошли более 23% лиц старше 18 лет.