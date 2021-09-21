Джакарта, 21 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Председатель национального общества Красного Креста в Индонезии Юсуф Калла заявил, что 50 000 человек стали донорами плазмы с антителами к COVID-19, сообщает Kompas.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

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Юсуф Калла заявил, что снижение числа случаев заражения коронавирусом привело к снижению потребности в донорской плазме.

«Я благодарю доноров», — заявил Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 5 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac и 200 тысяч доз вакцины от компании Sinopharm.