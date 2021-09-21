Москва, 21 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Курс рубля к концу 2021 года может укрепиться по отношению к доллару, заявил 21 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства.

ИА REGNUM Рубль

По его словам, курс рубля на текущий год в среднем составляет 73 рубля 60 копеек за доллар, и, по оценке министерства, курс недооценён.

«Мы ожидаем некоторого укрепления курса рубля в конце текущего — начале следующего года», — сказал Решетников.

При этом начиная с 2023 года курс будет постепенно ослабевать из-за разниц индексов-дефляторов со странами, являющимися торговыми партнёрами России.