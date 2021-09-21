Триполи, 21 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Вотум недоверия правительству Абдель Хамида Дбейбы выразил парламент Ливии. Об этом 21 сентября рассказал официальный представитель Палаты представителей страны Абдалла Блихак.

Ливия

«На закрытом заседании в присутствии спикера Акилы Салеха и двух его заместителей из 113 присутствовавших депутатов 89 проголосовали за лишение Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы вотума доверия», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, как сообщает ливийский телеканал «Либия аль-Ахра», официальный представитель заседающего в Триполи Высшего государственного совета (ВГС) Мухаммед бен Абдель Насер заявил, что ВГС «отвергает процедуру отзыва доверия правительству, считая ее недействительной, поскольку она идет вразрез с Конституционной декларацией и политическим соглашением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиационное сообщение с Ливией возобновила Мальта, став первым из европейских государств, начавшим полеты в указанную страну, спустя несколько лет.