Москва, 21 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В России необходимо увеличить финансирование профилактики ВИЧ-инфекции. С таким призывом к Минздраву РФ выступил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский, передаёт «Медвестник».

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Покровский подчеркнул, что важно правильно расставлять акценты в государственной политике в сфере ВИЧ. «Выявление новых случаев и лечение — это не главное. Важнее профилактика. В этом направлении надо увеличивать финансирование», — считает он.

По его прогнозам, в ближайшие пять лет число носителей ВИЧ в России может вырасти до 3−5 млн человек. В частности это связано, с тем, что пандемия COVID-19 отвлекла ресурсы инфекционистов, также сократился набор пациентов на антиретровирусную терапию.

Как сообщало ИА REGNUM, показатель заболеваемости ВИЧ в России упал в 2020 году, однако ситуация продолжает оставаться напряжённой.

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