Джакарта, 21 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Индонезия получила 5 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac и 200 тысяч доз вакцины от компании Sinopharm, сообщает CNN Indonesia.

Sinovac.com Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

В общей сложности Индонезия получила 58,7 млн доз вакцины от компании Sinovac.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 70% граждан к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3263 случая заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 3263 носителя SARS-CoV-2