Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 19 беременных женщин вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом 21 сентября сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО Антон Михайлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixelarcade.me Беременная женщина

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По словам специалиста, в настоящий момент достоверно известно, что вакцинация на репродуктивную функцию не оказывает никакого воздействия.

«Это было доказано на женщинах, которые прошли вакцинацию и после этого вступали в циклы ЭКО. Точно также мы однозначно знаем, что перенесенная коронавирусная инфекция приводит к снижению репродуктивных возможностей как у мужчин, так и у женщин», — заметил Михайлов.

Он пояснил, что одна из главных проблем — нарушение гемостаза во время и после перенесенного коронавируса. А одна из форм подобных нарушений наблюдается у пар, у которых есть проблемы с репродуктивной функцией.

Напомним, основная вакцина, которая рекомендована беременным женщинам — «Спутник V». Вакцинироваться необходимо после 22-й недели беременности.

Напомним, за время пандемии от COVID-19 в Петербурге умерли 23 беременные женщины.