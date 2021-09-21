Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Hulu опубликовала первый трейлер анимационного сериала «Хит-манки», основанного на комиксах Marvel. Об этом 21 сентября сообщает «Мир Фантастики».

Marvel Studios Marvel

Сериал расскажет о японском макаке, который работает наёмным убийцей. Наставником главного героя выступает призрак погибшего американского киллера.

Премьера «Хит-манки» ожидается уже 17 ноября 2021 года. Все эпизоды шоу выйдут на сервисе Hulu.