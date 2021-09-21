Кишинёв, 21 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон и его соратники 21 сентября почтили память погибших в результате трагедии в Перми. Об этом сообщает телеканал Accent TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

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По данным журналистов, члены партии возложили цветы возле посольства России в Кишинёве. Додон выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления тем, кто пострадал.

«Мы строго осуждаем эту бессмысленную жестокую выходку террориста, которого, мы не сомневаемся, настигнет заслуженная суровая кара. Терроризму нет оправдания!» — сказал лидер партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на территории пермского вуза 18-летний студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек. Были ранены и получили травмы 28 человек. 21 сентября в Пермском крае объявлен траур.