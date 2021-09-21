Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. К середине сентября из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ в Санкт-Петербурге на дистанционном обучении оказались учащиеся 70 классов общеобразовательных школ. Об этом 21 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

12kurgan.ucoz.ru Карантин в школе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

По данный ведомства на 21 сентября, на удалённый формат временно переведены 70 классов в 44 школах.

Также пришлось закрыть несколько групп в дошкольных учреждениях.

«19 групп в 13 детских садах временно закрыты», — пояснили в комитете.