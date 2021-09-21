Москва, 21 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Не исключено, что в Банке России испугались того, что новый состав Госдумы может изменить закон о ЦБ. С таким заявлением 21 сентября выступил предприниматель Олег Дерипаска. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор «готов к пересмотру подхода к регулированию для обеспечения необходимых структурных изменений в экономике и структурных изменений в структуре кредитования».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Все знают, что это пиар, и в реальности таких программ у ЦБ нет. А в следующем году он нам еще и ставку обещает поднять на 1,5%. Верх мракобесия, — написал предприниматель в своем telegram-канале. — И, кстати, во всем мире, наверное, с середины XIX века основной источник для финансирования — не банки, а рынки, долговой и фондовый. И ЦБ, который получил функционал мегарегулятора, был обязан их развивать эти 10 лет. Так вот, наш рынок долга благодаря усилиям ЦБ только скукожился до 20 трлн рублей — а должен был бы быть сейчас под 100% ВВП, то есть порядка 115 трлн рублей».

Как полагает Дерипаска, видимо, в ЦБ РФ просто испугались того, что новая Госдума может изменить закон о ЦБ и заставить его заниматься проблемами снижения стоимости проектного финансирования для обеспечения темпов роста экономики на уровне 7,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Центральный банк РФ пытается сделать нежелательное кредитование невыгодным и непривлекательным.