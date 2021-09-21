Подгорица, 21 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 50,6 процента взрослого населения, а 44,8 процента были ревакцинированы.

Defense.gov Вакцина

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На данный момент введено 436 177 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 231 526 человек или 37,3 процента, а вторую — 204 651 человек или 33 процента всего населения. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.