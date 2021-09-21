Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за истекшие месяцы 2021 года от COVID-19 скончались 15 беременных женщин. В 2020 году непосредственно от этого заболевания в Петербурге умерли восемь женщин. Об этом 21 сентября сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО Антон Михайлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беременная

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По словам специалиста, в 2020 году было зарегистрировано 12 летальных случаев среди беременных, из них восемь смертей произошли непосредственно из-за COVID-19.

«В этом году от ковида, как прямой причины, мы потеряли 15 пациенток. Очень большое количество пациенток, которые имели тяжелое течение заболевания, мы потеряли в течение лета — девять смертей пациенток пришлись на июль», — уточнил Михайлов.