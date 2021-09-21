Москва, 21 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В одной из школ на юге Москвы ученик девятого класса нанёс однокласснику ножевое ранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пострадавший подросток был госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы. Врачи зафиксировали у него резаную рану пальца на правой руке, непроникающее ранение живота и шеи.

Подозреваемый в нанесении ранений уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство по ч. 3, ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Нож, которым были нанесены ранения, изъят.