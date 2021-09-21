Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Петербурге с начала в марте 2020 года эпидемии коронавирусной инфекции вирусом SARS-CoV-2 заразились более 2,7 тыс. беременных женщин. Об этом 21 сентября сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО Антон Михайлов, передает корреспондеyт ИА REGNUM.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

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По словам Михайлова, в настоящий момент Петербург находится в третьей волне пандемии, которая началась на границе апреля-мая 2021 года. За всё время в Северной столице были инфицированы 2767 беременных женщин.

«Ковид во время беременности протекает более тяжело, чем в общей популяции женщин в стране и мире», — заметил специалист.

В настоящий момент на амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 90 будущих матерей. В стационарах города находятся 78 беременных женщин. У них медики отмечают «достаточно выраженные симптомы» ковида. Порядка 4,5% госпитализированных понадобилось подключение к ИВЛ.

Чтобы избежать последствий ковида, беременным рекомендовано вакцинироваться после 22-й недели беременности.