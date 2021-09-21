Джакарта, 21 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Индонезии полную вакцинацию против коронавируса прошли 45 853 033 человека, или 22,02% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Первую дозу вакцины против коронавируса в Индонезии получили 80 408 744 человека или 38,61% населения страны.

Всего власти Индонезии намерены привить 208 265 720 жителей Индонезии.

Вакцину в Индонезии получили медицинские работники, пожилые люди, государственные служащие, а также дети в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3263 случая заражения коронавирусом.