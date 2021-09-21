Волгоград, 21 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Волгоградской области 21 сентября подтверждено 336 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 308 человек, 17 пациентов скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 26 районах региона. В целом в Волгоградской области выявлено 88 954 носителя инфекции. Справился с болезнью 79 081 человек, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2620 пациентов.

Госпитализированы в стационары и получают амбулаторную помощь 7 253 жителя области.