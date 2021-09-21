Москва, 21 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. На звание лучшего игрока мира в пляжном футболе в 2021 году претендуют восемь российских футболистов. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола.

Kevin Gong Пляжный футбол

В число претендентов вошли Фёдор Земсков, Станислав Кошарный, Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Борис Никоноров, Артур Папоротный, Максим Чужков и Антон Шкарин.

Трёх финалистов объявят в конце октября, а победителя назовут на гала-вечере, который пройдёт со 2 по 6 ноября в Дубае во время проведения Межконтинентального кубка.

Напомним, в августе сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира — 2021, обыграв в финале домашнего первенства команду Японии со счётом 5:2.

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