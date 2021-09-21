Москва, 21 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Расходы федерального бюджета РФ на финансирование национального проекта «Здравоохранение» на 2022−2024 годы запланированы на уровне выше 687,6 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, следует из сопроводительных документов к проекту федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство здравоохранения

Предполагается, что расходы по этому направлению составят в 2022 году 254,3 млрд рублей, в 2023 году — 215,6 млрд рублей, в 2024 году — 217,7 млрд рублей.

Предполагалось, что на финансирование здравоохранения в 2021—2023 годах будет направлено свыше 3,3 трлн рублей. Суммы оказались существенно выше вследствие пандемии коронавируса.