Гавана, 21 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Правительство Кубы намерено разработать стратегию постепенного открытия услуг для населения с учётом снижения ежедневных случаев COVID-19 и прогресса вакцинации населения. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

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Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро призвал, в частности, пересмотреть график ограничения передвижения населения.

Во время заседания рабочей группы по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения Кубы Хосе-Анхель Портал Миранда сообщил, что в сентябре 2021 года наблюдается снижение среднего числа выявленных случаев заражения коронавирусом в день, что на 7,8% ниже, чем в августе.

«Самые высокие уровни передачи были сконцентрированы в провинциях Пинар-дель-Рио, Санкти-Спиритус, Ольгин и Гавана, что составляет 51% от общего числа подтвержденных», — сказал Миранда.

Марреро призвал усилить меры защиты на тех территориях, где сохраняются высокие показатели заболеваемости, и попросил ускорить вакцинацию населения.

На встрече также обсуждалась текущая ситуация с распределением медицинского кислорода и лекарств в медицинских учреждениях.