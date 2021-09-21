Новосибирск, 21 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1793 пациента, в том числе 35 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 149 человек, на ИВЛ — 22 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 2 470 476 тестов на коронавирус.

Всего в регионе зарегистрированы 62 023 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4985 детей; 49 599 пациентов выздоровели (+104 за сутки).