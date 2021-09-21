Каракас, 21 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В столицу Венесуэлы — Каракас — доставлена партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для повторной прививки. Об этом 21 сентября сообщает телеканал TeleSUR со ссылкой на заявления венесуэльских властей.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Уточняется, что, согласно официальным данным в Венесуэлу было доставлено 200 тыс. доз российского препарата.

При этом отмечается, что в ближайшее время боливарианская республика получит другие партии вакцины от нового заболевания, которая была разработана в России.

Отметим, по информации минздрава Венесуэлы, в стране за прошедшие 24 часа был выявлен 1201 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, в результате чего из общее число превысило 356,2 тыс. при 4311 скончавшихся от COVID-19.