Сеул, , 14:01 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль возглавилсписок потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Money S со ссылкой на исследовательскую компанию Opinion Research Justice.

Опрос StockSnap

Согласно результатам опроса, проведенного с 17 по 19 сентября среди 1005 человек старше 18 лет, экс-генпрокурора поддерживают 28,1% опрошенных, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим опросом.

В свою очередь, губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён набрал 0,8% голосов. Уровень поддержки бывшего генерального прокурора составил24,4%.

За ним следуют председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна(14,7%), независимый депутат Хон Джун Пё (14,5%),