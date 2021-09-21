Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Свердловской области уже 1 млн 95 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

Yarregion.ru Вакцинация

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Первым компонентом вакцины привились более 1 млн 157 тыс. человек.

Кроме того, по данным на 21 сентября, в регионе выписали из больниц ещё 459 жителей, переболевших COVID-19. С начала пандемии болезнь побороли 123 822 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали рост числа пневмоний и случаев заболевания ОРВИ.