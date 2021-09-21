Москва, 21 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В современном мире растёт роль таких международных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Это объективная тенденция. К примеру, БРИКС — это более 40% населения планеты, 25% мирового ВВП, 22% глобального товарооборота. Если считать, например, по паритету покупательной способности, то БРИКС уже обошёл «Группу семи» по объёму валового внутреннего продукта: 33% против 30%», — привёл цифры в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совбеза.

Он добавил, что в рамках ШОС, БРИКС и ОДКБ осуществляются практические шаги по укреплению глобальной стабильности, региональной безопасности, торгово-экономических связей.

«На постоянной основе мы сотрудничаем по вопросам борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, производством и распространением наркотиков, нелегальной миграцией, пиратством, использованием в преступных целях информационно-коммуникационных технологий», — добавил секретарь СБ РФ.

Патрушев подчеркнул, что все эти общие действия «направлены на благо всех людей».

«Дружить против кого-либо — не наш принцип», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в ходе 21-го саммита Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе было объявлено о расширении состава ШОС. Так, в качестве поястонного члена организации была принята Исламская Республика Иран.