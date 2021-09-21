Уппсала, Швеция, 21 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. 21 сентября в Уппсале, расположенной к северу от Стокгольма, открылось специальное приемное отделение для людей с хроническими симптомами COVID-19 или так называемым «постковидным синдромом». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Отмечается, что специальное отделение будет принимать пациентов старше 18 лет, поступающих со всего лена. Чтобы попасть на стойку регистрации, необходимо направление терапевта. На месте пациентам будет предложено прохождение как обследования, так и курсов по реабилитации.

«Мы очень рады, что теперь мы можем открыть отделение, которое может предложить людям с хроническими симптомами после заболевания COVID-19 комплексное и структурированное обслуживание», — говорится в пресс-релизе председателя совета здравоохранения Малены Ранч.